Кэмерон Норри - Андрей Рублёв 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум
05 Сентября 2022 года в 18:00 (+03:00). US Open (м), 4-й круг
Покрытие: Хард
Кэмерон Норри
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Андрей Рублёв
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Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кэмерон Норри - Андрей Рублёв, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (м), 4-й круг, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Кэмерон Норри
Великобритания
Андрей Рублёв
Россия