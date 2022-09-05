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Фрэнсис Тиафо - Рафаэль Надаль 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум
05 Сентября 2022 года в 20:30 (+03:00). US Open (м), 4-й круг
Покрытие: Хард
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
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Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль

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Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрэнсис Тиафо - Рафаэль Надаль, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (м), 4-й круг, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате

Составы команд
Фрэнсис Тиафо
США
Рафаэль Надаль
Испания

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