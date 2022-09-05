Виктория Азаренко - Каролина Плишкова 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум
05 Сентября 2022 года в 21:30 (+03:00). US Open (ж), 4-й круг
Покрытие: Хард
Виктория Азаренко
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Каролина Плишкова
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Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Азаренко - Каролина Плишкова, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (ж), 4-й круг, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Виктория Азаренко
Беларусь
Каролина Плишкова
Чехия