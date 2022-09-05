Онс Жабер - Вероника Кудерметова 05 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум
05 Сентября 2022 года в 04:00 (+03:00). US Open (ж), 4-й круг
Покрытие: Хард
Онс Жабер
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Вероника Кудерметова
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Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Онс Жабер - Вероника Кудерметова, которое состоится 05 Сентября 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (ж), 4-й круг, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Онс Жабер
Тунис
Вероника Кудерметова
Россия
Текстовая трансляция
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13:33
Кудерметова ведёт по личным встречам со счётом 3-0. Более того, она до сих пор ни одного сета Жабер не проиграла. Первые два поединка были в 2019 году (в том числе 6:3, 6:3 на старте Кубка Кремля), а ещё раз Вероника победила совсем недавно — 7:6 (7:5), 6:2 в четвертьфинале Сан-Хосе. После этого Кудерметову выбила из турнира Шелби Роджерс, проигравшая финал Дарье Касаткиной.
13:32
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приглашаем вас на текстовую трансляцию матча четвёртого круга US Open между Вероникой Кудерметовой и Онс Жабер. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Стадионе Артура Эша после игры Даниила Медведева с Ником Кирьосом и начнётся приблизительно в 4:00 по московскому времени (21:00 местного). Не пропустите!