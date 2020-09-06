Динамо З - Челси 06 Сентября прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 38923
06 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Челси, которое состоится 06 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Анте Чачич
|Томас Тухель
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Динамо» (Загреб) — «Челси». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Аякс
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Наполи
|0
|0
|4
|Рейнджерс
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Атлетико М
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Байер
|0
|0
|4
|Брюгге
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Барселона
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Интер М
|0
|0
|4
|Виктория Пльзень
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Спортинг
|0
|0
|4
|Марсель
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Милан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Челси
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|4
|Динамо З
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|0
|0
| 2
1/8 финала
|РБ Лейпциг
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Шахтёр Д
|0
|0
|4
|Селтик
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Севилья
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Боруссия Д
|0
|0
|4
|Копенгаген
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ювентус
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Бенфика
|0
|0
|4
|Маккаби Х
|0
|0