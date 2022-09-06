Бенфика - Маккаби Х 06 Сентября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
06 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Маккаби Х, которое состоится 06 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Барак Бахар
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Аякс
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Наполи
|0
|0
|4
|Рейнджерс
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Атлетико М
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Байер
|0
|0
|4
|Брюгге
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Барселона
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Интер М
|0
|0
|4
|Виктория Пльзень
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Спортинг
|0
|0
|4
|Марсель
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Милан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Челси
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|4
|Динамо З
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|0
|0
| 2
1/8 финала
|РБ Лейпциг
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Шахтёр Д
|0
|0
|4
|Селтик
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Севилья
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Боруссия Д
|0
|0
|4
|Копенгаген
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ювентус
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Бенфика
|0
|0
|4
|Маккаби Х
|0
|0