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Аякс - Рейнджерс 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
07 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Аякс
Рейнджерс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Рейнджерс, которое состоится 07 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам, Нидерланды
      Рейнджерс
      Глазго, Шотландия
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыДжованни ван Бронкхорст
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Аякс» — «Рейнджерс». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Аякс0 0
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Наполи0 0
      4 Рейнджерс0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Порту0 0
      2
      1/8 финала
      		Атлетико М0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Байер0 0
      4 Брюгге0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария0 0
      2
      1/8 финала
      		Барселона0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М0 0
      4 Виктория Пльзень0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Айнтрахт Ф0 0
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Спортинг0 0
      4 Марсель0 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Динамо З1 3
      2
      1/8 финала
      		Милан1 1
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург1 1
      4 Челси1 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Шахтёр Д1 3
      2
      1/8 финала
      		Реал Мадрид1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		РБ Лейпциг1 0
      4 Селтик1 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити1 3
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген1 0
      4 Севилья1 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бенфика1 3
      2
      1/8 финала
      		ПСЖ1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус1 0
      4 Маккаби Х1 0

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