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Наполи - Ливерпуль 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
07 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Наполи
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Ливерпуль, которое состоится 07 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Наполи
      Неаполь, Италия
      Ливерпуль
      Ливерпуль, Англия
      Главные тренеры
      ИталияЛучано Спаллетти
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      27.11.2019 Лига чемпионов Группа E. Тур 5 Ливерпуль1 : 1Наполи
      17.09.2019 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Наполи2 : 0Ливерпуль
      28.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2019 Ливерпуль0 : 3Наполи
      11.12.2018 Лига чемпионов Группа C. Тур 6 Ливерпуль1 : 0Наполи
      03.10.2018 Лига чемпионов Группа C. Тур 2 Наполи1 : 0Ливерпуль
      04.11.2010 Лига Европы Группа K. Тур 4 Ливерпуль3 : 1Наполи
      21.10.2010 Лига Европы Группа K. Тур 3 Наполи0 : 0Ливерпуль
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Наполи» — «Ливерпуль». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Аякс0 0
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Наполи0 0
      4 Рейнджерс0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Порту0 0
      2
      1/8 финала
      		Атлетико М0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Байер0 0
      4 Брюгге0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария0 0
      2
      1/8 финала
      		Барселона0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Интер М0 0
      4 Виктория Пльзень0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Айнтрахт Ф0 0
      2
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур0 0
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Спортинг0 0
      4 Марсель0 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Динамо З1 3
      2
      1/8 финала
      		Милан1 1
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург1 1
      4 Челси1 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Шахтёр Д1 3
      2
      1/8 финала
      		Реал Мадрид1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		РБ Лейпциг1 0
      4 Селтик1 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити1 3
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Копенгаген1 0
      4 Севилья1 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бенфика1 3
      2
      1/8 финала
      		ПСЖ1 3
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус1 0
      4 Маккаби Х1 0

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