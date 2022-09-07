Лорьян - Лион 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
07 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лион, которое состоится 07 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Лион
Лион
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Петер Бош
История личных встреч
|04.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 4
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|08.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|4 : 1
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 1
|08.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 4
|24.09.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 0
|03.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 3
|09.08.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|0 : 0
|15.02.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 1
|24.09.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|24-4
|16
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|88,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|77,8
| 4
Лига Европы
|Лион
|5
|4
|1
|0
|14-4
|13
|86,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-13
|10
|55,6
|6
|Лорьян
|5
|3
|1
|1
|8-8
|10
|66,7
|7
|Монпелье
|6
|3
|0
|3
|16-12
|9
|50,0
|8
|Клермон
|6
|3
|0
|3
|8-10
|9
|50,0
|9
|Ренн
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|44,4
|10
|Монако
|6
|2
|2
|2
|8-11
|8
|44,4
|11
|Труа
|6
|2
|1
|3
|11-14
|7
|38,9
|12
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|38,9
|13
|Нант
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|33,3
|14
|Реймс
|6
|1
|3
|2
|10-13
|6
|33,3
|15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|27,8
|16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|27,8
| 17
Зона вылета
|Брест
|6
|1
|2
|3
|8-16
|5
|27,8
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|22,2
| 19
Зона вылета
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|11,1
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|6
|0
|1
|5
|3-10
|1
|5,6