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Лорьян - Лион 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
07 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Улинс, Франция)
Лорьян
Лион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Лион, которое состоится 07 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лорьян
      Лорьян
      Лион
      Лион
      Главные тренеры
      ФранцияРежис Ле Брис
      НидерландыПетер Бош
      История личных встреч
      04.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Лорьян1 : 4Лион
      25.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 8 Лион1 : 1Лорьян
      08.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 36 Лион4 : 1Лорьян
      27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Лорьян1 : 1Лион
      08.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Лион1 : 4Лорьян
      24.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Лорьян1 : 0Лион
      03.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 32 Лорьян1 : 3Лион
      09.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 1 Лион0 : 0Лорьян
      15.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 25 Лорьян1 : 1Лион
      24.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 7 Лион4 : 0Лорьян
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ651024-41688,9
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель651013-31688,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс642015-71477,8
      4
      Лига Европы
      		Лион541014-41386,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лилль631213-131055,6
      6 Лорьян53118-81066,7
      7 Монпелье630316-12950,0
      8 Клермон63038-10950,0
      9 Ренн62228-7844,4
      10 Монако62228-11844,4
      11 Труа621311-14738,9
      12 Осер62137-11738,9
      13 Нант61326-8633,3
      14 Реймс613210-13633,3
      15 Тулуза61237-11527,8
      16 Ницца61234-8527,8
      17
      Зона вылета
      		Брест61238-16527,8
      18
      Зона вылета
      		Страсбург60425-7422,2
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо60153-1015,6

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