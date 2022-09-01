Барселона - Виктория 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
07 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Виктория Пльзень, которое состоится 07 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Михал Билек
История личных встреч
|01.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 4
|0 : 4
|19.10.2011
|Лига чемпионов
|Группа H. Тур 3
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Виктория» (Пльзень). Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Аякс
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Наполи
|0
|0
|4
|Рейнджерс
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Порту
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Атлетико М
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Байер
|0
|0
|4
|Брюгге
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Барселона
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Интер М
|0
|0
|4
|Виктория Пльзень
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Спортинг
|0
|0
|4
|Марсель
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Динамо З
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Милан
|1
|1
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|4
|Челси
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Шахтёр Д
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|РБ Лейпциг
|1
|0
|4
|Селтик
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Копенгаген
|1
|0
|4
|Севилья
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бенфика
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|1
|0
|4
|Маккаби Х
|1
|0