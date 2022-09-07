Ник Кирьос - Карен Хачанов 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум
07 Сентября 2022 года в 03:30 (+03:00). US Open (м), 1/4 финала
Покрытие: Хард
Ник Кирьос
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Карен Хачанов
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ник Кирьос - Карен Хачанов, которое состоится 07 Сентября 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Ник Кирьос
Австралия
Карен Хачанов
Россия
Текстовая трансляция
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15:14
Счёт личных встреч равный — 1-1. Оба поединка были упорными и с несколькими тай-брейками. В Цинциннати-2019 Карен победил со счётом 6:7(3), 7:6(4), 6:2, а на Australian Open — 2020 Ник взял верх в пяти партиях — 6:2, 7:6(5), 6:7(6), 6:7(7), 7:6(8). В Австралии последний сет уже тогда игрался в виде тай-брейка до 10 очков. Теннисисты тогда провели на корте 4 часа 24 минуты, а Карен отыграл два матчбола и спас третий сет со счёта 2:4.
15:10
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приглашаем вас на текстовую трансляцию четвертьфинала US Open между Кареном Хачановым и Ником Кирьосом. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Стадионе Артура Эша после игры Каролин Гарсии с Кори Гауфф и начнётся приблизительно в 3:30 по московскому времени (20:30 местного). Не пропустите!