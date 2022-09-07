Кори Гауфф - Каролин Гарсия 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум
07 Сентября 2022 года в 02:00 (+03:00). US Open (ж), 1/4 финала
Покрытие: Хард
Кори Гауфф
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Каролин Гарсия
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Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кори Гауфф - Каролин Гарсия, которое состоится 07 Сентября 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (ж), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Кори Гауфф
США
Каролин Гарсия
Франция