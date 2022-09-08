АЕК Ларнака - Ренн 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
08 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЕК Ларнака - Ренн, которое состоится 08 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Ренн
Ренн, Франция
Главные тренеры
|Хосе Луис Ольтра
|Бруно Женезио
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|0
|0
| 2
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Будё-Глимт
|0
|0
|4
|Цюрих
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Динамо К
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Ренн
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Фенербахче
|0
|0
|4
|АЕК Ларнака
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Рома
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Лудогорец
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Бетис
|0
|0
|4
|ХИК
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брага
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Мальмё
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Унион
|0
|0
|4
|Юнион
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Шериф
|0
|0
|4
|Омония
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Лацио
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Фейеноорд
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Мидтьюлланн
|0
|0
|4
|Штурм
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Олимпиакос
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Карабах
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Фрайбург
|0
|0
|4
|Нант
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Црвена Звезда
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Монако
|0
|0
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Ференцварош
|0
|0
|4
|Трабзонспор
|0
|0