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Лудогорец - Рома 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
08 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Лудогорец
Рома

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Рома, которое состоится 08 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лудогорец
      Разград, Болгария
      Рома
      Рим, Италия
      Главные тренеры
      СловенияАнте Шимунджа
      ПортугалияЖозе Моуринью
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Арсенал0 0
      2
      Плей-офф
      		ПСВ Эйндховен0 0
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Будё-Глимт0 0
      4 Цюрих0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Динамо К0 0
      2
      Плей-офф
      		Ренн0 0
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фенербахче0 0
      4 АЕК Ларнака0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Рома0 0
      2
      Плей-офф
      		Лудогорец0 0
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Бетис0 0
      4 ХИК0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брага0 0
      2
      Плей-офф
      		Мальмё0 0
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Унион0 0
      4 Юнион0 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Юнайтед0 0
      2
      Плей-офф
      		Реал Сосьедад0 0
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Шериф0 0
      4 Омония0 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Лацио0 0
      2
      Плей-офф
      		Фейеноорд0 0
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Мидтьюлланн0 0
      4 Штурм0 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Олимпиакос0 0
      2
      Плей-офф
      		Карабах0 0
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фрайбург0 0
      4 Нант0 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Црвена Звезда0 0
      2
      Плей-офф
      		Монако0 0
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Ференцварош0 0
      4 Трабзонспор0 0

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