Андерлехт - Силькеборг 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
08 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Иштван Вад II (Будапешт, Венгрия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Силькеборг, которое состоится 08 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк - Констант ван ден Сток (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Силькеборг
Силькеборг, Дания
Главные тренеры
|Фелис Маззу
|Кент Нильсен
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|0
|0
|3
|Хартс
|0
|0
|4
|Рижская футбольная школа
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Стяуа
|0
|0
|3
|Андерлехт
|0
|0
|4
|Силькеборг
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Хапоэль Б-Ш
|0
|0
|3
|Аустрия В
|0
|0
|4
|Лех П
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Партизан
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Кёльн
|0
|0
|3
|Ницца
|0
|0
|4
|Словацко
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Аполлон Л
|0
|0
|3
|Вадуц
|0
|0
|4
|Днепр-1
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Гент
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Мольде
|0
|0
|3
|Шэмрок Роверс
|0
|0
|4
|Юргорден
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Славия П
|0
|0
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|0
|0
|3
|Сивасспор
|0
|0
|4
|Балкани
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Базель
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Слован Бр
|0
|0
|3
|Жальгирис
|0
|0
|4
|Пюник
|0
|0