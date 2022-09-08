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Днепр-1 - АЗ Алкмар 08 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кошице-Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
08 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, Группа E. 1-й тур
Днепр-1
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - АЗ Алкмар, которое состоится 08 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кошице-Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр-1
      Днепр, Украина
      АЗ Алкмар
      Алкмар, Нидерланды
      Главные тренеры
      УкраинаАлександр Кучер
      НидерландыПаскаль Янсен
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Истанбул Башакшехир0 0
      2
      Плей-офф
      		Фиорентина0 0
      3 Хартс0 0
      4 Рижская футбольная школа0 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вест Хэм Юнайтед0 0
      2
      Плей-офф
      		Стяуа0 0
      3 Андерлехт0 0
      4 Силькеборг0 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вильярреал0 0
      2
      Плей-офф
      		Хапоэль Б-Ш0 0
      3 Аустрия В0 0
      4 Лех П0 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Партизан0 0
      2
      Плей-офф
      		Кёльн0 0
      3 Ницца0 0
      4 Словацко0 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		АЗ Алкмар0 0
      2
      Плей-офф
      		Аполлон Л0 0
      3 Вадуц0 0
      4 Днепр-10 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Гент0 0
      2
      Плей-офф
      		Мольде0 0
      3 Шэмрок Роверс0 0
      4 Юргорден0 0
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Славия П0 0
      2
      Плей-офф
      		ЧФР Клуж0 0
      3 Сивасспор0 0
      4 Балкани0 0
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Базель0 0
      2
      Плей-офф
      		Слован Бр0 0
      3 Жальгирис0 0
      4 Пюник0 0

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