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Сочи - Динамо М 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
09 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
СочиДинамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо М, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      СербияСлавиша Йоканович
      История личных встреч
      21.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Динамо М1 : 5Сочи
      10.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Сочи1 : 2Динамо М
      19.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Сочи0 : 1Динамо М
      14.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Динамо М2 : 4Сочи
      16.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Сочи2 : 0Динамо М
      24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Динамо М3 : 1Сочи
      01.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Сочи1 : 1Динамо М
      17.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Динамо М1 : 3Сочи
      22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М2 : 3Сочи
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Сочи» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит862019-32083,3
      2 ЦСКА852117-71770,8
      3 Краснодар852117-91770,8
      4 Динамо М844015-71666,7
      5 Спартак М851219-71666,7
      6 Ростов844013-91666,7
      7 Сочи841314-141354,2
      8 Ахмат832312-121145,8
      9 Локомотив М823313-15937,5
      10 Пари Нижний Новгород823313-15937,5
      11 Крылья Советов82339-12937,5
      12 Оренбург830512-18937,5
      13 Химки821510-16729,2
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М80174-1914,2
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

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