Сочи - Динамо М 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
09 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо М, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 30
|1 : 5
|10.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 1
|14.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|16.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 0
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|3 : 1
|01.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 1
|17.02.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Сочи» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|83,3
|2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|70,8
|3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|70,8
|4
|Динамо М
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|66,7
|5
|Спартак М
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|66,7
|6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|66,7
|7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|54,2
|8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|45,8
|9
|Локомотив М
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|37,5
|10
|Пари Нижний Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|37,5
|11
|Крылья Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|37,5
|12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|37,5
|13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|29,2
|14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|16,7
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|4,2
| 16
Зона вылета
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|4,2