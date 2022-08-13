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Жирона - Вальядолид 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
09 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Жирона
Вальядолид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Вальядолид, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жирона
      Жирона
      Вальядолид
      Вальядолид
      Главные тренеры
      ИспанияАнхель Мичел
      ИспанияХосе Пачета
      История личных встреч
      12.02.2022 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 27 Вальядолид2 : 2Жирона
      18.09.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 6 Жирона1 : 0Вальядолид
      23.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Вальядолид1 : 0Жирона
      17.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Жирона0 : 0Вальядолид
      05.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Жирона2 : 1Вальядолид
      03.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 3 Вальядолид2 : 1Жирона
      24.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 40 Вальядолид0 : 0Жирона
      04.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Жирона1 : 0Вальядолид
      04.04.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Жирона2 : 1Вальядолид
      02.11.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 11 Вальядолид2 : 1Жирона
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона431011-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Вильярреал43109-01083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис43017-3975,0
      5
      Лига Европы
      		Осасуна43016-3975,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетико М42115-3758,3
      7 Реал Сосьедад42114-5758,3
      8 Атлетик Б42115-1758,3
      9 Сельта42117-6758,3
      10 Валенсия42026-3650,0
      11 Мальорка41214-3541,7
      12 Райо Вальекано41123-4433,3
      13 Вальядолид41122-8433,3
      14 Жирона41124-4433,3
      15 Альмерия41124-5433,3
      16 Эспаньол41124-7433,3
      17 Севилья40133-818,3
      18
      Зона вылета
      		Эльче40131-918,3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе40132-1118,3
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

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