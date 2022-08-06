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Вердер - Аугсбург 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
09 Сентября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Вердер
Аугсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Аугсбург, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вердер
      Бремен
      Аугсбург
      Аугсбург
      Главные тренеры
      ГерманияОле Вернер
      ГерманияЭнрико Масен
      История личных встреч
      15.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 33 Аугсбург2 : 0Вердер
      16.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Вердер2 : 0Аугсбург
      01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Аугсбург2 : 1Вердер
      01.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Вердер3 : 2Аугсбург
      10.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 Вердер4 : 0Аугсбург
      22.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Аугсбург2 : 3Вердер
      17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Аугсбург1 : 3Вердер
      29.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Вердер0 : 3Аугсбург
      05.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 19 Аугсбург3 : 2Вердер
      11.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 2 Вердер1 : 2Аугсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Фрайбург540110-51280,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д54018-41280,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария532017-31173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Унион532012-41173,3
      5
      Лига Европы
      		Майнц53115-51066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Кёльн523010-6960,0
      7 Хоффенхайм53028-6960,0
      8 Вердер522112-10853,3
      9 Боруссия М52217-5853,3
      10 Айнтрахт Ф522111-11853,3
      11 РБ Лейпциг51226-9533,3
      12 Штутгарт50414-5426,7
      13 Герта51134-6426,7
      14 Байер51046-9320,0
      15 Шальке-0450325-12320,0
      16 Аугсбург51043-10320,0
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург50234-10213,3
      18
      Зона вылета
      		Бохум50053-1500,0

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