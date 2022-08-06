Вердер - Аугсбург 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
09 Сентября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Аугсбург, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Аугсбург
Аугсбург
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Энрико Масен
История личных встреч
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 1
|01.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 2
|10.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|4 : 0
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 3
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 3
|29.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|0 : 3
|05.02.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|3 : 2
|11.09.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|80,0
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|80,0
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|17-3
|11
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|73,3
| 5
Лига Европы
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5-5
|10
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Кёльн
|5
|2
|3
|0
|10-6
|9
|60,0
|7
|Хоффенхайм
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|60,0
|8
|Вердер
|5
|2
|2
|1
|12-10
|8
|53,3
|9
|Боруссия М
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|10
|Айнтрахт Ф
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|53,3
|11
|РБ Лейпциг
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|33,3
|12
|Штутгарт
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|26,7
|13
|Герта
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|26,7
|14
|Байер
|5
|1
|0
|4
|6-9
|3
|20,0
|15
|Шальке-04
|5
|0
|3
|2
|5-12
|3
|20,0
|16
|Аугсбург
|5
|1
|0
|4
|3-10
|3
|20,0
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|13,3
| 18
Зона вылета
|Бохум
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
|0,0