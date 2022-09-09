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Ланс - Труа 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
09 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
Ланс
Труа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Труа, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланс
      Ланс
      Труа
      Труа
      Главные тренеры
      ФранцияФранк Эз
      ФранцияБрюно Ирл
      История личных встреч
      14.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 37 Труа1 : 3Ланс
      05.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 13 Ланс4 : 0Труа
      04.02.2020 Франция - Лига 2 Тур 23 Ланс1 : 0Труа
      24.08.2019 Франция - Лига 2 Тур 5 Труа2 : 0Ланс
      13.08.2019 Франция - Кубок лиги 1-й раунд Труа1 : 2Ланс
      24.05.2019 Франция - Лига 2 Труа1 : 2 ДВЛанс
      28.01.2019 Франция - Лига 2 Тур 22 Труа1 : 0Ланс
      18.08.2018 Франция - Лига 2 Тур 4 Ланс2 : 0Труа
      07.02.2018 Кубок Франции 1/8 финала Ланс1 : 0Труа
      03.02.2017 Франция - Лига 2 Тур 23 Ланс0 : 0Труа
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ651024-41688,9
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель651013-31688,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ланс642015-71477,8
      4
      Лига Европы
      		Лион641115-71372,2
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лорьян641111-91372,2
      6 Лилль631213-131055,6
      7 Монпелье630316-12950,0
      8 Клермон63038-10950,0
      9 Ренн62228-7844,4
      10 Монако62228-11844,4
      11 Труа621311-14738,9
      12 Осер62137-11738,9
      13 Нант61326-8633,3
      14 Реймс613210-13633,3
      15 Тулуза61237-11527,8
      16 Ницца61234-8527,8
      17
      Зона вылета
      		Брест61238-16527,8
      18
      Зона вылета
      		Страсбург60425-7422,2
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо60153-1015,6

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