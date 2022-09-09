Ланс - Труа 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
09 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Труа, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Труа
Труа
Главные тренеры
|Франк Эз
|Брюно Ирл
История личных встреч
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 3
|05.11.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|4 : 0
|04.02.2020
|Франция - Лига 2
|Тур 23
|1 : 0
|24.08.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 5
|2 : 0
|13.08.2019
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|24.05.2019
|Франция - Лига 2
|1 : 2 ДВ
|28.01.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 22
|1 : 0
|18.08.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 4
|2 : 0
|07.02.2018
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 0
|03.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 23
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|24-4
|16
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|88,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|6
|4
|2
|0
|15-7
|14
|77,8
| 4
Лига Европы
|Лион
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|72,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лорьян
|6
|4
|1
|1
|11-9
|13
|72,2
|6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-13
|10
|55,6
|7
|Монпелье
|6
|3
|0
|3
|16-12
|9
|50,0
|8
|Клермон
|6
|3
|0
|3
|8-10
|9
|50,0
|9
|Ренн
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|44,4
|10
|Монако
|6
|2
|2
|2
|8-11
|8
|44,4
|11
|Труа
|6
|2
|1
|3
|11-14
|7
|38,9
|12
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|38,9
|13
|Нант
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|33,3
|14
|Реймс
|6
|1
|3
|2
|10-13
|6
|33,3
|15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|27,8
|16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|27,8
| 17
Зона вылета
|Брест
|6
|1
|2
|3
|8-16
|5
|27,8
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|22,2
| 19
Зона вылета
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|11,1
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|6
|0
|1
|5
|3-10
|1
|5,6