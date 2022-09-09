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Рух - Заря 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
09 Сентября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 4-й тур
Рух В
Заря Л

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Заря Л, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рух В
      Винники
      Заря Л
      Луганск
      Главные тренеры
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      НидерландыПатрик ван Леуэн
      История личных встреч
      28.10.2021 Кубок Украины 1/8 финала Рух В0 : 2 ДВЗаря Л
      11.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 7 Рух В1 : 1Заря Л
      03.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 20 Рух В0 : 2Заря Л
      25.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 7 Заря Л4 : 0Рух В
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л33009-59100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Металлист32106-3777,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос32104-1777,8
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр Д32102-0777,8
      5 Днепр-122005-06100,0
      6 Александрия32015-5666,7
      7 Верес32013-3666,7
      8 Металлист 192531203-2555,6
      9 Ингулец30213-4222,2
      10 Черноморец30211-2222,2
      11 Львов20112-3116,7
      12 Кривбасс30120-2111,1
      13 Минай20112-3116,7
      14 Ворскла30034-800,0
      15
      Зона вылета
      		Динамо К20022-600,0
      16
      Зона вылета
      		Рух В30031-500,0

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