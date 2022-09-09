Рух - Заря 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
09 Сентября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 4-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух В - Заря Л, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рух В
Винники
Заря Л
Луганск
Главные тренеры
|Леонид Станиславович Кучук
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|28.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 2 ДВ
|11.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|03.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 2
|25.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Заря Л
|3
|3
|0
|0
|9-5
|9
|100,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Металлист
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|77,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77,8
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр Д
|3
|2
|1
|0
|2-0
|7
|77,8
|5
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|6
|Александрия
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|66,7
|7
|Верес
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|66,7
|8
|Металлист 1925
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|55,6
|9
|Ингулец
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|10
|Черноморец
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|22,2
|11
|Львов
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|12
|Кривбасс
|3
|0
|1
|2
|0-2
|1
|11,1
|13
|Минай
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|14
|Ворскла
|3
|0
|0
|3
|4-8
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Динамо К
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Рух В
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|0,0