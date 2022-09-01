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Бёрнли - Норвич 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
09 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)
Бёрнли
Норвич Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Норвич Сити, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бёрнли
      Бёрнли
      Норвич Сити
      Норидж
      Главные тренеры
      БельгияВенсан Компани
      АнглияДин Смит
      История личных встреч
      10.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 32 Норвич Сити2 : 0Бёрнли
      02.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Бёрнли0 : 0Норвич Сити
      18.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Норвич Сити0 : 2Бёрнли
      25.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Бёрнли1 : 2Норвич Сити
      21.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли2 : 0Норвич Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шеффилд Юнайтед8 17
      2
      Повышение
      		Норвич Сити8 16
      3
      Плей-офф за повышение
      		Рединг8 15
      4
      Плей-офф за повышение
      		Бристоль Сити8 14
      5
      Плей-офф за повышение
      		Бёрнли8 13
      6
      Плей-офф за повышение
      		Уотфорд8 13
      7 Блэкберн Роверс8 12
      8 Сандерленд8 11
      9 Куинз Парк Рейнджерс8 11
      10 Престон Норт Энд8 11
      11 Блэкпул8 11
      12 Халл Сити8 11
      13 Ротерхэм Юнайтед7 10
      14 Миллуолл8 10
      15 Уиган Атлетик7 10
      16 Вест Бромвич Альбион8 9
      17 Мидлсбро8 9
      18 Лутон Таун8 9
      19 Суонси Сити8 9
      20 Сток Сити8 8
      21 Бирмингем Сити8 8
      22
      Зона вылета
      		Кардифф Сити8 8
      23
      Зона вылета
      		Хаддерсфилд Таун7 4
      24
      Зона вылета
      		Ковентри Сити5 1

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