Бёрнли - Норвич 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
09 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Норвич Сити, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Дин Смит
История личных встреч
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 0
|18.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|0 : 2
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|8
|17
| 2
Повышение
|Норвич Сити
|8
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Рединг
|8
|15
| 4
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|8
|14
| 5
Плей-офф за повышение
|Бёрнли
|8
|13
| 6
Плей-офф за повышение
|Уотфорд
|8
|13
|7
|Блэкберн Роверс
|8
|12
|8
|Сандерленд
|8
|11
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|11
|10
|Престон Норт Энд
|8
|11
|11
|Блэкпул
|8
|11
|12
|Халл Сити
|8
|11
|13
|Ротерхэм Юнайтед
|7
|10
|14
|Миллуолл
|8
|10
|15
|Уиган Атлетик
|7
|10
|16
|Вест Бромвич Альбион
|8
|9
|17
|Мидлсбро
|8
|9
|18
|Лутон Таун
|8
|9
|19
|Суонси Сити
|8
|9
|20
|Сток Сити
|8
|8
|21
|Бирмингем Сити
|8
|8
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|8
|8
| 23
Зона вылета
|Хаддерсфилд Таун
|7
|4
| 24
Зона вылета
|Ковентри Сити
|5
|1