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Нюрнберг - Арминия 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
09 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
Нюрнберг
Арминия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Арминия, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нюрнберг
      Нюрнберг
      Арминия
      Билефельд
      Главные тренеры
      ГерманияРоберт Клаус
      ИталияУльрих Форте
      ГерманияДаниэль Шернинг
      История личных встреч
      06.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 30 Арминия1 : 1Нюрнберг
      10.11.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 13 Нюрнберг1 : 5Арминия
      09.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Арминия1 : 0Нюрнберг
      30.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Нюрнберг1 : 2Арминия
      12.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 24 Нюрнберг1 : 0Арминия
      25.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 7 Арминия1 : 3Нюрнберг
      11.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Арминия0 : 4Нюрнберг
      25.09.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Нюрнберг2 : 2Арминия
      26.04.2008 Германия - Бундеслига Тур 30 Нюрнберг2 : 2Арминия
      11.11.2007 Германия - Бундеслига Тур 13 Арминия3 : 1Нюрнберг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Повышение
      		Падерборн 07751121-81676,2
      2
      Повышение
      		Гамбург75029-31571,4
      3
      Плей-офф за повышение
      		Хайденхайм742112-51466,7
      4 Дармштадт 98742112-71466,7
      5 Ганновер 96741213-91361,9
      6 Кайзерслаутерн733113-101257,1
      7 Хольштайн733112-121257,1
      8 Фортуна732213-91152,4
      9 Карлсруэ731314-121047,6
      10 Санкт-Паули723213-12942,9
      11 Ганза Р73045-9942,9
      12 Ян72235-11838,1
      13 Зандхаузен72147-9733,3
      14 Нюрнберг72148-13733,3
      15 Арминия71248-12523,8
      16 Гройтер Фюрт70439-14419,0
      17
      Зона вылета
      		Магдебург71159-18419,0
      18
      Зона вылета
      		Айнтрахт Б71157-17419,0

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