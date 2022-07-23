Нюрнберг - Арминия 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
09 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Арминия, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Роберт Клаус
|Ульрих Форте
|Даниэль Шернинг
История личных встреч
|06.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 30
|1 : 1
|10.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 13
|1 : 5
|09.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 26
|1 : 0
|30.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 9
|1 : 2
|12.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|1 : 0
|25.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|1 : 3
|11.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 26
|0 : 4
|25.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 9
|2 : 2
|26.04.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|2 : 2
|11.11.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|7
|5
|1
|1
|21-8
|16
|76,2
| 2
Повышение
|Гамбург
|7
|5
|0
|2
|9-3
|15
|71,4
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12-5
|14
|66,7
|4
|Дармштадт 98
|7
|4
|2
|1
|12-7
|14
|66,7
|5
|Ганновер 96
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|61,9
|6
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|57,1
|7
|Хольштайн
|7
|3
|3
|1
|12-12
|12
|57,1
|8
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|52,4
|9
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|47,6
|10
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13-12
|9
|42,9
|11
|Ганза Р
|7
|3
|0
|4
|5-9
|9
|42,9
|12
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5-11
|8
|38,1
|13
|Зандхаузен
|7
|2
|1
|4
|7-9
|7
|33,3
|14
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|33,3
|15
|Арминия
|7
|1
|2
|4
|8-12
|5
|23,8
|16
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9-14
|4
|19,0
| 17
Зона вылета
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9-18
|4
|19,0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|1
|1
|5
|7-17
|4
|19,0