Хольштайн - Гамбург 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
09 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Гамбург, которое состоится 09 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хольштайн
Киль
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Марцель Рапп
|Тим Вальтер
История личных встреч
|10.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 29
|1 : 0
|30.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 12
|1 : 1
|08.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|1 : 1
|09.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|1 : 1
|08.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 30
|3 : 3
|09.11.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 13
|1 : 1
|23.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 18
|3 : 1
|03.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 1
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|7
|5
|1
|1
|21-8
|16
|76,2
| 2
Повышение
|Гамбург
|7
|5
|0
|2
|9-3
|15
|71,4
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|7
|4
|2
|1
|12-5
|14
|66,7
|4
|Дармштадт 98
|7
|4
|2
|1
|12-7
|14
|66,7
|5
|Ганновер 96
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|61,9
|6
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|57,1
|7
|Хольштайн
|7
|3
|3
|1
|12-12
|12
|57,1
|8
|Фортуна
|7
|3
|2
|2
|13-9
|11
|52,4
|9
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|47,6
|10
|Санкт-Паули
|7
|2
|3
|2
|13-12
|9
|42,9
|11
|Ганза Р
|7
|3
|0
|4
|5-9
|9
|42,9
|12
|Ян
|7
|2
|2
|3
|5-11
|8
|38,1
|13
|Зандхаузен
|7
|2
|1
|4
|7-9
|7
|33,3
|14
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|33,3
|15
|Арминия
|7
|1
|2
|4
|8-12
|5
|23,8
|16
|Гройтер Фюрт
|7
|0
|4
|3
|9-14
|4
|19,0
| 17
Зона вылета
|Магдебург
|7
|1
|1
|5
|9-18
|4
|19,0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|7
|1
|1
|5
|7-17
|4
|19,0