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Химки - Крылья Советов 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
10 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
ХимкиКрылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Крылья Советов, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химки
      Химки
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      24.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Химки4 : 1Крылья Советов
      19.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Химки3 : 7Крылья Советов
      06.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Крылья Советов3 : 0Химки
      22.02.2021 Кубок России 1/8 финала Химки0 : 4Крылья Советов
      12.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Крылья Советов2 : 0Химки
      30.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 5 Химки0 : 2Крылья Советов
      16.08.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Химки1 : 3Крылья Советов
      10.04.2009 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов3 : 0Химки
      14.09.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Крылья Советов3 : 0Химки
      26.04.2008 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Химки1 : 0Крылья Советов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Химки» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит862019-32083,3
      2 ЦСКА852117-71770,8
      3 Краснодар852117-91770,8
      4 Сочи951316-151659,3
      5 Динамо М944116-91659,3
      6 Спартак М851219-71666,7
      7 Ростов844013-91666,7
      8 Ахмат832312-121145,8
      9 Локомотив М823313-15937,5
      10 Пари Нижний Новгород823313-15937,5
      11 Крылья Советов82339-12937,5
      12 Оренбург830512-18937,5
      13 Химки821510-16729,2
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М80174-1914,2
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

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