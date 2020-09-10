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ЦСКА - Краснодар 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
10 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
ЦСКАКраснодар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Краснодар, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ЦСКА
      Москва
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      РоссияВладимир Валентинович Федотов
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      История личных встреч
      15.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Краснодар1 : 0ЦСКА
      02.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА0 : 0Краснодар
      08.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 ЦСКА3 : 1Краснодар
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Краснодар1 : 1ЦСКА
      07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Краснодар1 : 1ЦСКА
      22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 ЦСКА3 : 2Краснодар
      27.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 1 Краснодар1 : 0ЦСКА
      28.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 0ЦСКА
      28.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 12 ЦСКА1 : 2Краснодар
      22.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 27 ЦСКА2 : 1Краснодар
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит862019-32083,3
      2 ЦСКА852117-71770,8
      3 Краснодар852117-91770,8
      4 Сочи951316-151659,3
      5 Динамо М944116-91659,3
      6 Спартак М851219-71666,7
      7 Ростов844013-91666,7
      8 Ахмат832312-121145,8
      9 Локомотив М823313-15937,5
      10 Пари Нижний Новгород823313-15937,5
      11 Крылья Советов82339-12937,5
      12 Оренбург830512-18937,5
      13 Химки821510-16729,2
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М80174-1914,2
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

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