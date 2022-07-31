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Ахмат - Нижний Новгород 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Ахмат
Пари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
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      Стартовый состав
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Пари Нижний Новгород, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ахмат
      Грозный
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      07.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Пари Нижний Новгород0 : 1Ахмат
      07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ахмат3 : 1Пари Нижний Новгород
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит862019-32083,3
      2 ЦСКА852117-71770,8
      3 Краснодар852117-91770,8
      4 Сочи951316-151659,3
      5 Динамо М944116-91659,3
      6 Спартак М851219-71666,7
      7 Ростов844013-91666,7
      8 Ахмат832312-121145,8
      9 Локомотив М823313-15937,5
      10 Пари Нижний Новгород823313-15937,5
      11 Крылья Советов82339-12937,5
      12 Оренбург830512-18937,5
      13 Химки821510-16729,2
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М80174-1914,2
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

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