Ахмат - Нижний Новгород 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
10 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Пари Нижний Новгород, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|0 : 1
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|83,3
|2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|70,8
|3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|70,8
|4
|Сочи
|9
|5
|1
|3
|16-15
|16
|59,3
|5
|Динамо М
|9
|4
|4
|1
|16-9
|16
|59,3
|6
|Спартак М
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|66,7
|7
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|66,7
|8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|45,8
|9
|Локомотив М
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|37,5
|10
|Пари Нижний Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|37,5
|11
|Крылья Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|37,5
|12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|37,5
|13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|29,2
|14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|16,7
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|4,2
| 16
Зона вылета
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|4,2