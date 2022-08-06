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Манчестер Сити - Тоттенхэм 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
10 Сентября 2022 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Сити
      Манчестер
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Главные тренеры
      ИспанияХосеп Гвардиола
      ИталияАнтонио Конте
      История личных встреч
      19.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 26 Манчестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
      15.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
      25.04.2021 Англия - Кубок лиги Финал Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
      13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Сити3 : 0Тоттенхэм Хотспур
      21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
      02.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Манчестер Сити
      17.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Манчестер Сити2 : 2Тоттенхэм Хотспур
      20.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Сити1 : 0Тоттенхэм Хотспур
      17.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити4 : 3Тоттенхэм Хотспур
      09.04.2019 Лига чемпионов 1/4 финала Тоттенхэм Хотспур1 : 0Манчестер Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал650114-71583,3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити642020-61477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур642012-51477,8
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион641111-51372,2
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед64028-81266,7
      6 Челси63128-91055,6
      7 Ливерпуль623115-6950,0
      8 Брентфорд623115-9950,0
      9 Лидс Юнайтед622210-10844,4
      10 Фулхэм62229-9844,4
      11 Ньюкасл Юнайтед61417-6738,9
      12 Саутгемптон62137-10738,9
      13 Борнмут62135-18738,9
      14 Вулверхэмптон61323-4633,3
      15 Кристал Пэлас61327-9633,3
      16 Эвертон60424-6422,2
      17 Астон Вилла61145-10422,2
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед61143-8422,2
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест61144-14422,2
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити60158-1615,6

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