Фулхэм - Челси 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
10 Сентября 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Челси, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Марку Силва
|Томас Тухель
История личных встреч
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 1
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 2
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|01.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 3
|21.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 0
|17.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 3
|28.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 0
|09.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
|26.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|6
|5
|0
|1
|14-7
|15
|83,3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|72,2
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|6
|4
|0
|2
|8-8
|12
|66,7
|6
|Челси
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|55,6
|7
|Ливерпуль
|6
|2
|3
|1
|15-6
|9
|50,0
|8
|Брентфорд
|6
|2
|3
|1
|15-9
|9
|50,0
|9
|Лидс Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|10-10
|8
|44,4
|10
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|44,4
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|4
|1
|7-6
|7
|38,9
|12
|Саутгемптон
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|38,9
|13
|Борнмут
|6
|2
|1
|3
|5-18
|7
|38,9
|14
|Вулверхэмптон
|6
|1
|3
|2
|3-4
|6
|33,3
|15
|Кристал Пэлас
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|33,3
|16
|Эвертон
|6
|0
|4
|2
|4-6
|4
|22,2
|17
|Астон Вилла
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|22,2
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|22,2
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|6
|1
|1
|4
|4-14
|4
|22,2
| 20
Зона вылета
|Лестер Сити
|6
|0
|1
|5
|8-16
|1
|5,6