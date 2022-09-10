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Фулхэм - Челси 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
10 Сентября 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Фулхэм
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Челси, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фулхэм
      Лондон
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      ПортугалияМарку Силва
      ГерманияТомас Тухель
      История личных встреч
      01.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Челси2 : 0Фулхэм
      16.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Фулхэм0 : 1Челси
      03.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Фулхэм1 : 2Челси
      02.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси2 : 0Фулхэм
      01.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 28 Фулхэм1 : 3Челси
      21.09.2013 Англия - Премьер-лига Тур 5 Челси2 : 0Фулхэм
      17.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 29 Фулхэм0 : 3Челси
      28.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 14 Челси0 : 0Фулхэм
      09.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 33 Фулхэм1 : 1Челси
      26.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 18 Челси1 : 1Фулхэм
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал650114-71583,3
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити642020-61477,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур642012-51477,8
      4
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион641111-51372,2
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед64028-81266,7
      6 Челси63128-91055,6
      7 Ливерпуль623115-6950,0
      8 Брентфорд623115-9950,0
      9 Лидс Юнайтед622210-10844,4
      10 Фулхэм62229-9844,4
      11 Ньюкасл Юнайтед61417-6738,9
      12 Саутгемптон62137-10738,9
      13 Борнмут62135-18738,9
      14 Вулверхэмптон61323-4633,3
      15 Кристал Пэлас61327-9633,3
      16 Эвертон60424-6422,2
      17 Астон Вилла61145-10422,2
      18
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед61143-8422,2
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест61144-14422,2
      20
      Зона вылета
      		Лестер Сити60158-1615,6

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