01:11 ()
Онлайн трансляции
Суббота 10 сентября
Свернуть список

Райо Вальекано - Валенсия 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
10 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Райо Вальекано
Валенсия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Валенсия, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Валенсия
      Валенсия
      Главные тренеры
      ИспанияАндони Ираола
      ИталияДженнаро Гаттузо
      История личных встреч
      11.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Райо Вальекано1 : 1Валенсия
      27.11.2021 Испания - Примера Тур 15 Валенсия1 : 1Райо Вальекано
      06.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Райо Вальекано2 : 0Валенсия
      24.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Валенсия3 : 0Райо Вальекано
      17.01.2016 Испания - Примера Тур 20 Валенсия2 : 2Райо Вальекано
      22.08.2015 Испания - Примера Тур 1 Райо Вальекано0 : 0Валенсия
      30.04.2015 Испания - Примера Тур 34 Райо Вальекано1 : 1Валенсия
      16.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Валенсия4 : 4Райо Вальекано
      13.12.2014 Испания - Примера Тур 15 Валенсия3 : 0Райо Вальекано
      05.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано1 : 2Валенсия
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона431011-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Вильярреал43109-01083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис43017-3975,0
      5
      Лига Европы
      		Осасуна43016-3975,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Сельта42117-6758,3
      7 Атлетико М42115-3758,3
      8 Реал Сосьедад42114-5758,3
      9 Атлетик Б42115-1758,3
      10 Жирона52126-5746,7
      11 Валенсия42026-3650,0
      12 Мальорка41214-3541,7
      13 Райо Вальекано41123-4433,3
      14 Вальядолид51133-10426,7
      15 Альмерия41124-5433,3
      16 Эспаньол41124-7433,3
      17 Севилья40133-818,3
      18
      Зона вылета
      		Эльче40131-918,3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе40132-1118,3
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close