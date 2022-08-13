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Атлетико - Сельта 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
10 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Атлетико М
Сельта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Сельта, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико М
      Мадрид
      Сельта
      Виго
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Симеоне
      АргентинаЭдуардо Херман Коудет
      История личных встреч
      26.02.2022 Испания - Примера Тур 26 Атлетико М2 : 0Сельта
      15.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Сельта1 : 2Атлетико М
      08.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М2 : 2Сельта
      17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Сельта0 : 2Атлетико М
      07.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Сельта1 : 1Атлетико М
      21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М0 : 0Сельта
      13.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М2 : 0Сельта
      01.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Сельта2 : 0Атлетико М
      11.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Атлетико М3 : 0Сельта
      22.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Сельта0 : 1Атлетико М
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Атлетико» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона431011-11083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Вильярреал43109-01083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис43017-3975,0
      5
      Лига Европы
      		Осасуна43016-3975,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Сельта42117-6758,3
      7 Атлетико М42115-3758,3
      8 Реал Сосьедад42114-5758,3
      9 Атлетик Б42115-1758,3
      10 Жирона52126-5746,7
      11 Валенсия42026-3650,0
      12 Мальорка41214-3541,7
      13 Райо Вальекано41123-4433,3
      14 Вальядолид51133-10426,7
      15 Альмерия41124-5433,3
      16 Эспаньол41124-7433,3
      17 Севилья40133-818,3
      18
      Зона вылета
      		Эльче40131-918,3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе40132-1118,3
      20
      Зона вылета
      		Кадис40040-1000,0

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