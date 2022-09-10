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ПСЖ - Брест 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
10 Сентября 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
ПСЖ
Брест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Брест, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСЖ
      Париж
      Брест
      Брест
      Главные тренеры
      ФранцияКристоф Галтье
      АрменияМишель Дер Закарян
      История личных встреч
      15.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 21 ПСЖ2 : 0Брест
      20.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 3 Брест2 : 4ПСЖ
      23.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 38 Брест0 : 2ПСЖ
      06.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Брест0 : 3ПСЖ
      09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 ПСЖ3 : 0Брест
      09.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Брест1 : 2ПСЖ
      18.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 37 ПСЖ3 : 1Брест
      21.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 19 Брест0 : 3ПСЖ
      28.01.2012 Франция - Лига 1 Тур 21 Брест0 : 1ПСЖ
      11.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 5 ПСЖ1 : 0Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Ланс752016-71781,0
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ651024-41688,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель651013-31688,9
      4
      Лига Европы
      		Лион641115-71372,2
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лорьян641111-91372,2
      6 Лилль631213-131055,6
      7 Монпелье630316-12950,0
      8 Клермон63038-10950,0
      9 Ренн62228-7844,4
      10 Монако62228-11844,4
      11 Труа721411-15733,3
      12 Осер62137-11738,9
      13 Нант61326-8633,3
      14 Реймс613210-13633,3
      15 Тулуза61237-11527,8
      16 Ницца61234-8527,8
      17
      Зона вылета
      		Брест61238-16527,8
      18
      Зона вылета
      		Страсбург60425-7422,2
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо60153-1015,6

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