ПСЖ - Брест 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
10 Сентября 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Брест, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Брест
Брест
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|15.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 0
|20.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|2 : 4
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|0 : 2
|06.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 3
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|3 : 0
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 2
|18.05.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|3 : 1
|21.12.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 3
|28.01.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|11.09.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|7
|5
|2
|0
|16-7
|17
|81,0
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|24-4
|16
|88,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|6
|5
|1
|0
|13-3
|16
|88,9
| 4
Лига Европы
|Лион
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|72,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лорьян
|6
|4
|1
|1
|11-9
|13
|72,2
|6
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|13-13
|10
|55,6
|7
|Монпелье
|6
|3
|0
|3
|16-12
|9
|50,0
|8
|Клермон
|6
|3
|0
|3
|8-10
|9
|50,0
|9
|Ренн
|6
|2
|2
|2
|8-7
|8
|44,4
|10
|Монако
|6
|2
|2
|2
|8-11
|8
|44,4
|11
|Труа
|7
|2
|1
|4
|11-15
|7
|33,3
|12
|Осер
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|38,9
|13
|Нант
|6
|1
|3
|2
|6-8
|6
|33,3
|14
|Реймс
|6
|1
|3
|2
|10-13
|6
|33,3
|15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|27,8
|16
|Ницца
|6
|1
|2
|3
|4-8
|5
|27,8
| 17
Зона вылета
|Брест
|6
|1
|2
|3
|8-16
|5
|27,8
| 18
Зона вылета
|Страсбург
|6
|0
|4
|2
|5-7
|4
|22,2
| 19
Зона вылета
|Анже
|6
|0
|2
|4
|6-17
|2
|11,1
| 20
Зона вылета
|Аяччо
|6
|0
|1
|5
|3-10
|1
|5,6