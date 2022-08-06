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Марсель - Лилль 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
10 Сентября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Марсель
Лилль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Лилль, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Марсель
      Марсель
      Лилль
      Лилль
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Тудор
      ПортугалияПаулу Фонсека
      История личных встреч
      16.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 21 Марсель1 : 1Лилль
      03.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Лилль2 : 0Марсель
      03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Лилль2 : 0Марсель
      20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Марсель1 : 1Лилль
      16.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Лилль1 : 2Марсель
      02.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 12 Марсель2 : 1Лилль
      25.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 Марсель1 : 2Лилль
      30.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Лилль3 : 0Марсель
      21.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 34 Марсель5 : 1Лилль
      29.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 Лилль0 : 1Марсель
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Ланс752016-71781,0
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ651024-41688,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель651013-31688,9
      4
      Лига Европы
      		Лион641115-71372,2
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Лорьян641111-91372,2
      6 Лилль631213-131055,6
      7 Монпелье630316-12950,0
      8 Клермон63038-10950,0
      9 Ренн62228-7844,4
      10 Монако62228-11844,4
      11 Труа721411-15733,3
      12 Осер62137-11738,9
      13 Нант61326-8633,3
      14 Реймс613210-13633,3
      15 Тулуза61237-11527,8
      16 Ницца61234-8527,8
      17
      Зона вылета
      		Брест61238-16527,8
      18
      Зона вылета
      		Страсбург60425-7422,2
      19
      Зона вылета
      		Анже60246-17211,1
      20
      Зона вылета
      		Аяччо60153-1015,6

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