Сампдория - Милан 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
10 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Милан, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сампдория
Генуя
Милан
Милан
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 0
|23.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 4
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 0
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 0
|12.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2 ДВ
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 2
|18.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|73,3
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|66,7
| 5
Лига Европы
|Торино
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
|7
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|60,0
|8
|Интер М
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|60,0
|9
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|10
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|40,0
|11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|40,0
|12
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|40,0
|13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|33,3
|14
|Специя
|5
|1
|2
|2
|5-9
|5
|33,3
|15
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|26,7
|16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|20,0
|17
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|13,3
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|5
|0
|2
|3
|2-9
|2
|13,3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|6,7
| 20
Зона вылета
|Монца
|5
|0
|0
|5
|2-13
|0
|0,0