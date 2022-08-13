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Сампдория - Милан 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
10 Сентября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
Сампдория
Милан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Милан, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сампдория
      Генуя
      Милан
      Милан
      Главные тренеры
      ИталияМарко Джампаоло
      ИталияСтефано Пиоли
      История личных встреч
      13.02.2022 Италия - Серия А Тур 25 Милан1 : 0Сампдория
      23.08.2021 Италия - Серия А Тур 1 Сампдория0 : 1Милан
      03.04.2021 Италия - Серия А Тур 29 Милан1 : 1Сампдория
      06.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Сампдория1 : 2Милан
      29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Сампдория1 : 4Милан
      06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Милан0 : 0Сампдория
      30.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Сампдория1 : 0Милан
      12.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Сампдория0 : 2 ДВМилан
      28.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Милан3 : 2Сампдория
      18.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Милан1 : 0Сампдория
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта54109-21386,7
      2
      Лига чемпионов
      		Наполи532012-41173,3
      3
      Лига чемпионов
      		Милан532010-51173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Удинезе53119-51066,7
      5
      Лига Европы
      		Торино53116-51066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома53116-51066,7
      7 Ювентус52307-2960,0
      8 Интер М530211-8960,0
      9 Лацио52217-5853,3
      10 Салернитана51317-4640,0
      11 Фиорентина51314-4640,0
      12 Сассуоло51313-5640,0
      13 Верона51226-9533,3
      14 Специя51225-9533,3
      15 Эмполи50414-5426,7
      16 Болонья50325-8320,0
      17 Лечче50233-6213,3
      18
      Зона вылета
      		Сампдория50232-9213,3
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе50144-916,7
      20
      Зона вылета
      		Монца50052-1300,0

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