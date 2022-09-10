Интер - Торино 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Торино
Турин
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Иван Юрич
История личных встреч
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 0
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|4 : 2
|13.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 32
|3 : 1
|23.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 13
|0 : 3
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 0
|26.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
|08.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 31
|1 : 0
|05.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|73,3
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-5
|11
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|5
|3
|1
|1
|9-5
|10
|66,7
| 5
Лига Европы
|Торино
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|5
|3
|1
|1
|6-5
|10
|66,7
|7
|Ювентус
|5
|2
|3
|0
|7-2
|9
|60,0
|8
|Интер М
|5
|3
|0
|2
|11-8
|9
|60,0
|9
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|10
|Салернитана
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|40,0
|11
|Фиорентина
|5
|1
|3
|1
|4-4
|6
|40,0
|12
|Сассуоло
|5
|1
|3
|1
|3-5
|6
|40,0
|13
|Верона
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|33,3
|14
|Специя
|5
|1
|2
|2
|5-9
|5
|33,3
|15
|Эмполи
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|26,7
|16
|Болонья
|5
|0
|3
|2
|5-8
|3
|20,0
|17
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|13,3
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|5
|0
|2
|3
|2-9
|2
|13,3
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|6,7
| 20
Зона вылета
|Монца
|5
|0
|0
|5
|2-13
|0
|0,0