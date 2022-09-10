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Интер - Торино 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
10 Сентября 2022 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 6-й тур
Интер М
Торино

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Торино, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер М
      Милан
      Торино
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияСимоне Индзаги
      ХорватияИван Юрич
      История личных встреч
      13.03.2022 Италия - Серия А Тур 29 Торино1 : 1Интер М
      22.12.2021 Италия - Серия А Тур 19 Интер М1 : 0Торино
      14.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Торино1 : 2Интер М
      22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Интер М4 : 2Торино
      13.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Интер М3 : 1Торино
      23.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Торино0 : 3Интер М
      27.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Торино1 : 0Интер М
      26.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Интер М2 : 2Торино
      08.04.2018 Италия - Серия А Тур 31 Торино1 : 0Интер М
      05.11.2017 Италия - Серия А Тур 12 Интер М1 : 1Торино
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Аталанта54109-21386,7
      2
      Лига чемпионов
      		Наполи532012-41173,3
      3
      Лига чемпионов
      		Милан532010-51173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Удинезе53119-51066,7
      5
      Лига Европы
      		Торино53116-51066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома53116-51066,7
      7 Ювентус52307-2960,0
      8 Интер М530211-8960,0
      9 Лацио52217-5853,3
      10 Салернитана51317-4640,0
      11 Фиорентина51314-4640,0
      12 Сассуоло51313-5640,0
      13 Верона51226-9533,3
      14 Специя51225-9533,3
      15 Эмполи50414-5426,7
      16 Болонья50325-8320,0
      17 Лечче50233-6213,3
      18
      Зона вылета
      		Сампдория50232-9213,3
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе50144-916,7
      20
      Зона вылета
      		Монца50052-1300,0

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