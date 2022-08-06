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Бавария - Штутгарт 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
10 Сентября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
Бавария
Штутгарт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен
      Штутгарт
      Штутгарт
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      СШАПеллегрино Матараццо
      История личных встреч
      08.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 33 Бавария2 : 2Штутгарт
      14.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Штутгарт0 : 5Бавария
      20.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария4 : 0Штутгарт
      28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Штутгарт1 : 3Бавария
      27.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Бавария4 : 1Штутгарт
      01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Штутгарт0 : 3Бавария
      12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария1 : 4Штутгарт
      16.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт0 : 1Бавария
      09.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 29 Штутгарт1 : 3Бавария
      07.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария4 : 0Штутгарт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Фрайбург540110-51280,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д54018-41280,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария532017-31173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Унион532012-41173,3
      5
      Лига Европы
      		Майнц53115-51066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Кёльн523010-6960,0
      7 Хоффенхайм53028-6960,0
      8 Боруссия М52217-5853,3
      9 Вердер622212-11844,4
      10 Айнтрахт Ф522111-11853,3
      11 Аугсбург62044-10633,3
      12 РБ Лейпциг51226-9533,3
      13 Штутгарт50414-5426,7
      14 Герта51134-6426,7
      15 Байер51046-9320,0
      16 Шальке-0450325-12320,0
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург50234-10213,3
      18
      Зона вылета
      		Бохум50053-1500,0

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