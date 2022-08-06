Бавария - Штутгарт 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
10 Сентября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Штутгарт, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|2 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 5
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|4 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 3
|27.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|4 : 1
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 3
|12.05.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 4
|16.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1
|09.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|1 : 3
|07.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Фрайбург
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|80,0
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|80,0
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|3
|2
|0
|17-3
|11
|73,3
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|5
|3
|2
|0
|12-4
|11
|73,3
| 5
Лига Европы
|Майнц
|5
|3
|1
|1
|5-5
|10
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Кёльн
|5
|2
|3
|0
|10-6
|9
|60,0
|7
|Хоффенхайм
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|60,0
|8
|Боруссия М
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|53,3
|9
|Вердер
|6
|2
|2
|2
|12-11
|8
|44,4
|10
|Айнтрахт Ф
|5
|2
|2
|1
|11-11
|8
|53,3
|11
|Аугсбург
|6
|2
|0
|4
|4-10
|6
|33,3
|12
|РБ Лейпциг
|5
|1
|2
|2
|6-9
|5
|33,3
|13
|Штутгарт
|5
|0
|4
|1
|4-5
|4
|26,7
|14
|Герта
|5
|1
|1
|3
|4-6
|4
|26,7
|15
|Байер
|5
|1
|0
|4
|6-9
|3
|20,0
|16
|Шальке-04
|5
|0
|3
|2
|5-12
|3
|20,0
| 17
Зона вылета
|Вольфсбург
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|13,3
| 18
Зона вылета
|Бохум
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
|0,0