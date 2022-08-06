01:12 ()
Онлайн трансляции
Суббота 10 сентября
Свернуть список

Айнтрахт - Вольфсбург 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
10 Сентября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия)
Айнтрахт Ф
Вольфсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вольфсбург, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Вольфсбург
      Вольфсбург
      Главные тренеры
      АвстрияОливер Гласнер
      ХорватияНико Ковач
      История личных встреч
      12.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 22 Айнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
      19.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 5 Вольфсбург1 : 1Айнтрахт Ф
      10.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Айнтрахт Ф4 : 3Вольфсбург
      11.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Вольфсбург2 : 1Айнтрахт Ф
      30.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Вольфсбург1 : 2Айнтрахт Ф
      23.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Айнтрахт Ф0 : 2Вольфсбург
      22.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Вольфсбург1 : 1Айнтрахт Ф
      02.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Айнтрахт Ф1 : 2Вольфсбург
      20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург1 : 3Айнтрахт Ф
      26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Айнтрахт Ф0 : 1Вольфсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Фрайбург540110-51280,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д54018-41280,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария532017-31173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Унион532012-41173,3
      5
      Лига Европы
      		Майнц53115-51066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Кёльн523010-6960,0
      7 Хоффенхайм53028-6960,0
      8 Боруссия М52217-5853,3
      9 Вердер622212-11844,4
      10 Айнтрахт Ф522111-11853,3
      11 Аугсбург62044-10633,3
      12 РБ Лейпциг51226-9533,3
      13 Штутгарт50414-5426,7
      14 Герта51134-6426,7
      15 Байер51046-9320,0
      16 Шальке-0450325-12320,0
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург50234-10213,3
      18
      Зона вылета
      		Бохум50053-1500,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close