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Герта - Байер 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
10 Сентября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия)
Герта
Байер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Байер, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Герта
      Берлин
      Байер
      Леверкузен
      Главные тренеры
      ГерманияСандро Шварц
      ШвейцарияХерардо Сеоане
      История личных встреч
      02.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер2 : 1Герта
      07.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 11 Герта1 : 1Байер
      21.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 26 Герта3 : 0Байер
      29.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Байер0 : 0Герта
      20.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 33 Герта2 : 0Байер
      18.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 16 Байер0 : 1Герта
      18.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 34 Герта1 : 5Байер
      22.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 17 Байер3 : 1Герта
      10.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 22 Байер0 : 2Герта
      20.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 5 Герта2 : 1Байер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Фрайбург540110-51280,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д54018-41280,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бавария532017-31173,3
      4
      Лига чемпионов
      		Унион532012-41173,3
      5
      Лига Европы
      		Майнц53115-51066,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Кёльн523010-6960,0
      7 Хоффенхайм53028-6960,0
      8 Боруссия М52217-5853,3
      9 Вердер622212-11844,4
      10 Айнтрахт Ф522111-11853,3
      11 Аугсбург62044-10633,3
      12 РБ Лейпциг51226-9533,3
      13 Штутгарт50414-5426,7
      14 Герта51134-6426,7
      15 Байер51046-9320,0
      16 Шальке-0450325-12320,0
      17
      Зона вылета
      		Вольфсбург50234-10213,3
      18
      Зона вылета
      		Бохум50053-1500,0

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