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Фамаликан - Бенфика 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 10000
10 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
Фамаликан
Бенфика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Бенфика, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фамаликан
      Вила-Нова-ди-Фамаликан
      Бенфика
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияРуй Педру Силва
      ГерманияРоджер Шмидт
      История личных встреч
      23.04.2022 Португалия - Примейра Тур 31 Бенфика0 : 0Фамаликан
      12.12.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Фамаликан1 : 4Бенфика
      08.02.2021 Португалия - Примейра Тур 18 Бенфика2 : 0Фамаликан
      18.09.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Фамаликан1 : 5Бенфика
      09.07.2020 Португалия - Примейра Тур 31 Фамаликан1 : 1Бенфика
      11.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала Фамаликан1 : 1Бенфика
      04.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика3 : 2Фамаликан
      14.12.2019 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика4 : 0Фамаликан
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика550013-315100,0
      2 Брага541018-31386,7
      3 Порту540112-41280,0
      4 Портимоненсе54017-21280,0
      5 Витория Гимарайнш63034-4950,0
      6 Боавишта53024-6960,0
      7 Каза Пия52213-1853,3
      8 Спортинг42118-6758,3
      9 Арока52123-11746,7
      10 Эшторил52127-5746,7
      11 Визела51225-6533,3
      12 Шавиш41214-4541,7
      13 Жил Висенте51223-5533,3
      14 Риу Аве51226-8533,3
      15 Фамаликан51131-6426,7
      16 Санта-Клара61144-7422,2
      17 Пасуш де Феррейра50052-1100,0
      18 Маритиму50053-1500,0

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