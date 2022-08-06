Фамаликан - Бенфика 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 10000
10 Сентября 2022 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Бенфика, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Руй Педру Силва
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|0 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 4
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|2 : 0
|18.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|1 : 5
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 1
|11.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 1
|04.02.2020
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 2
|14.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|13-3
|15
|100,0
|2
|Брага
|5
|4
|1
|0
|18-3
|13
|86,7
|3
|Порту
|5
|4
|0
|1
|12-4
|12
|80,0
|4
|Портимоненсе
|5
|4
|0
|1
|7-2
|12
|80,0
|5
|Витория Гимарайнш
|6
|3
|0
|3
|4-4
|9
|50,0
|6
|Боавишта
|5
|3
|0
|2
|4-6
|9
|60,0
|7
|Каза Пия
|5
|2
|2
|1
|3-1
|8
|53,3
|8
|Спортинг
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|58,3
|9
|Арока
|5
|2
|1
|2
|3-11
|7
|46,7
|10
|Эшторил
|5
|2
|1
|2
|7-5
|7
|46,7
|11
|Визела
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|33,3
|12
|Шавиш
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|41,7
|13
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3-5
|5
|33,3
|14
|Риу Аве
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|33,3
|15
|Фамаликан
|5
|1
|1
|3
|1-6
|4
|26,7
|16
|Санта-Клара
|6
|1
|1
|4
|4-7
|4
|22,2
|17
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|0
|5
|2-11
|0
|0,0
|18
|Маритиму
|5
|0
|0
|5
|3-15
|0
|0,0