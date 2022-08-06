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Спортинг - Портимоненсе 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
10 Сентября 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Спортинг
Портимоненсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Портимоненсе, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Портимоненсе
      Портиман
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияПаулу Сержиу
      История личных встреч
      07.05.2022 Португалия - Примейра Тур 33 Портимоненсе2 : 3Спортинг
      30.12.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Спортинг3 : 2Портимоненсе
      20.02.2021 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 0Портимоненсе
      04.10.2020 Португалия - Примейра Тур 3 Портимоненсе0 : 2Спортинг
      09.02.2020 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 1Портимоненсе
      21.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 3 Портимоненсе2 : 4Спортинг
      25.08.2019 Португалия - Примейра Тур 3 Портимоненсе1 : 3Спортинг
      03.03.2019 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг3 : 1Портимоненсе
      07.10.2018 Португалия - Примейра Тур 7 Портимоненсе4 : 2Спортинг
      28.04.2018 Португалия - Примейра Тур 32 Портимоненсе1 : 2Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика550013-315100,0
      2 Брага541018-31386,7
      3 Порту540112-41280,0
      4 Портимоненсе54017-21280,0
      5 Витория Гимарайнш63034-4950,0
      6 Боавишта53024-6960,0
      7 Каза Пия52213-1853,3
      8 Спортинг42118-6758,3
      9 Арока52123-11746,7
      10 Эшторил52127-5746,7
      11 Визела51225-6533,3
      12 Шавиш41214-4541,7
      13 Жил Висенте51223-5533,3
      14 Риу Аве51226-8533,3
      15 Фамаликан51131-6426,7
      16 Санта-Клара61144-7422,2
      17 Пасуш де Феррейра50052-1100,0
      18 Маритиму50053-1500,0

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