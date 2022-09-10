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Порту - Шавиш 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
10 Сентября 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 6-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
Порту
Шавиш

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Шавиш, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Шавиш
      Шавиш
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияВитор Кампелуш
      История личных встреч
      22.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 3 Шавиш2 : 4Порту
      18.01.2019 Португалия - Примейра Тур 18 Шавиш1 : 4Порту
      14.09.2018 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 1 Порту1 : 1Шавиш
      11.08.2018 Португалия - Примейра Тур 1 Порту5 : 0Шавиш
      11.02.2018 Португалия - Примейра Тур 22 Шавиш0 : 4Порту
      09.09.2017 Португалия - Примейра Тур 5 Порту3 : 0Шавиш
      29.04.2017 Португалия - Примейра Тур 31 Шавиш0 : 2Порту
      19.12.2016 Португалия - Примейра Тур 14 Порту2 : 1Шавиш
      18.11.2016 Кубок Португалии 4-й раунд Шавиш0 : 0 ДВПорту
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика550013-315100,0
      2 Брага541018-31386,7
      3 Порту540112-41280,0
      4 Портимоненсе54017-21280,0
      5 Витория Гимарайнш63034-4950,0
      6 Боавишта53024-6960,0
      7 Каза Пия52213-1853,3
      8 Спортинг42118-6758,3
      9 Арока52123-11746,7
      10 Эшторил52127-5746,7
      11 Визела51225-6533,3
      12 Шавиш41214-4541,7
      13 Жил Висенте51223-5533,3
      14 Риу Аве51226-8533,3
      15 Фамаликан51131-6426,7
      16 Санта-Клара61144-7422,2
      17 Пасуш де Феррейра50052-1100,0
      18 Маритиму50053-1500,0

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