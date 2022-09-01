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Аякс - Херенвен 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
10 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды)
Аякс
Херенвен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Херенвен, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Херенвен
      Херенвен
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыКеес ван Вондерен
      История личных встреч
      11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс5 : 0Херенвен
      16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Херенвен0 : 2Аякс
      04.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Херенвен1 : 2Аякс
      03.03.2021 Кубок Нидерландов 1/2 финала Херенвен0 : 3Аякс
      18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Аякс5 : 1Херенвен
      07.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Херенвен1 : 3Аякс
      14.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Аякс4 : 1Херенвен
      24.01.2019 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс3 : 1Херенвен
      20.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Аякс4 : 4Херенвен
      20.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Херенвен0 : 4Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс5 15
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Фейеноорд5 13
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар5 13
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен5 12
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте5 12
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен5 9
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта5 7
      8 Валвейк5 6
      9 НЕК Неймеген5 6
      10 Эксельсиор5 6
      11 Утрехт5 5
      12 Гронинген5 5
      13 Камбюр5 4
      14 Витесс5 4
      15 Эммен5 4
      16
      Стыковая зона
      		Волендам6 4
      17
      Зона вылета
      		Гоу Эхед Иглс6 3
      18
      Зона вылета
      		Фортуна5 0

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