Аякс - Херенвен 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
10 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Херенвен, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Херенвен
Херенвен
Главные тренеры
|Альфред Шрёдер
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|5 : 0
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|0 : 2
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|1 : 2
|03.03.2021
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 3
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|5 : 1
|07.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 26
|1 : 3
|14.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|4 : 1
|24.01.2019
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|3 : 1
|20.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|4 : 4
|20.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|5
|15
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|5
|13
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|5
|13
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|5
|12
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|5
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|5
|9
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|5
|7
|8
|Валвейк
|5
|6
|9
|НЕК Неймеген
|5
|6
|10
|Эксельсиор
|5
|6
|11
|Утрехт
|5
|5
|12
|Гронинген
|5
|5
|13
|Камбюр
|5
|4
|14
|Витесс
|5
|4
|15
|Эммен
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Волендам
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Гоу Эхед Иглс
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|5
|0