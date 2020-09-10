01:13 ()
Онлайн трансляции
Суббота 10 сентября
Свернуть список

Кривбасс - Верес 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
10 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 4-й тур
Кривбасс
Верес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Верес, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Верес
      Ровно
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л430110-8975,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Металлист32106-3777,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос32104-1777,8
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр Д32102-0777,8
      5 Днепр-122005-06100,0
      6 Александрия32015-5666,7
      7 Верес32013-3666,7
      8 Металлист 192531203-2555,6
      9 Рух В41034-6325,0
      10 Ингулец30213-4222,2
      11 Черноморец30211-2222,2
      12 Львов20112-3116,7
      13 Кривбасс30120-2111,1
      14 Минай20112-3116,7
      15
      Зона вылета
      		Ворскла30034-800,0
      16
      Зона вылета
      		Динамо К20022-600,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close