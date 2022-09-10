Минск - Ислочь 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
10 Сентября 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Ислочь, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
|Вадим Викторович Скрипченко
|Артём Александрович Радьков
История личных встреч
|01.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|2 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|1 : 0
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|1 : 1
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 1
|06.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|3 : 4
|12.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|1 : 1
|12.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|3 : 3
|26.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|20
|11
|6
|3
|36-15
|39
|65,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|19
|11
|5
|3
|34-17
|38
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|18
|11
|4
|3
|30-11
|37
|68,5
|4
|Динамо Мн
|18
|10
|6
|2
|28-14
|36
|66,7
|5
|Минск
|20
|10
|3
|7
|33-29
|33
|55,0
|6
|Ислочь
|20
|9
|4
|7
|30-25
|31
|51,7
|7
|Гомель
|20
|9
|4
|7
|27-22
|31
|51,7
|8
|Торпедо-БелАЗ
|20
|8
|5
|7
|25-22
|29
|48,3
|9
|Неман
|19
|6
|10
|3
|25-23
|28
|49,1
|10
|Славия-Мозырь
|19
|7
|4
|8
|26-29
|25
|43,9
|11
|Белшина
|20
|5
|8
|7
|28-30
|23
|38,3
|12
|Слуцк
|20
|5
|6
|9
|21-31
|21
|35,0
|13
|Динамо-Брест
|20
|4
|6
|10
|16-27
|18
|30,0
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|20
|4
|6
|10
|20-30
|18
|30,0
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|21
|3
|4
|14
|13-33
|13
|20,6
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|20
|2
|3
|15
|18-52
|9
|15,0