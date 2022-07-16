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Днепр М - Витебск 10 Сентября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
10 Сентября 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Днепр М
Витебск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Витебск, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр М
      Могилёв
      Витебск
      Витебск
      Главные тренеры
      БеларусьЮрий Николаевич Лукашов
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      История личных встреч
      02.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Витебск2 : 1Днепр М
      19.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Витебск3 : 1Днепр М
      02.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Днепр М0 : 1Витебск
      05.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Днепр М1 : 2Витебск
      08.04.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Витебск0 : 4Днепр М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ20116336-153965,0
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ19115334-173866,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С18114330-113768,5
      4 Динамо Мн18106228-143666,7
      5 Минск20103733-293355,0
      6 Ислочь2094730-253151,7
      7 Гомель2094727-223151,7
      8 Торпедо-БелАЗ2085725-222948,3
      9 Неман19610325-232849,1
      10 Славия-Мозырь1974826-292543,9
      11 Белшина2058728-302338,3
      12 Слуцк2056921-312135,0
      13 Динамо-Брест20461016-271830,0
      14
      Стыковая зона
      		Витебск20461020-301830,0
      15
      Зона вылета
      		Арсенал21341413-331320,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М20231518-52915,0

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