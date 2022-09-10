Ига Свёнтек - Онс Жабер 10 Сентября прямая трансляция
Стадион: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум
10 Сентября 2022 года в 23:00 (+03:00). US Open (ж), Финал
Покрытие: Хард
Ига Свёнтек
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Фанаты тенниса и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ига Свёнтек - Онс Жабер, которое состоится 10 Сентября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: US Open (ж), Финал, оно проводится на стадионе: Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате
Составы команд
Ига Свёнтек
Польша
Онс Жабер
Тунис