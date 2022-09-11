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Урал - Торпедо 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
11 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
Урал
Торпедо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Торпедо М, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      Торпедо М
      Москва
      Главные тренеры
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      РоссияНиколай Николаевич Савичев
      История личных встреч
      23.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Торпедо М3 : 1Урал
      16.08.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал0 : 2Торпедо М
      19.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 22 Торпедо М2 : 3Урал
      13.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Урал3 : 0Торпедо М
      29.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 49 Торпедо М2 : 6Урал
      27.03.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 42 Урал2 : 0Торпедо М
      01.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 25 Торпедо М0 : 1Урал
      28.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 6 Урал2 : 1Торпедо М
      26.07.2008 Россия - Первый дивизион Тур 23 Урал2 : 0Торпедо М
      06.04.2008 Россия - Первый дивизион Тур 3 Торпедо М2 : 2Урал
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Урал» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит862019-32083,3
      2 ЦСКА962121-82074,1
      3 Краснодар952218-131763,0
      4 Сочи951316-151659,3
      5 Динамо М944116-91659,3
      6 Спартак М851219-71666,7
      7 Ростов844013-91666,7
      8 Пари Нижний Новгород933316-161244,4
      9 Ахмат932413-151140,7
      10 Крылья Советов92439-121037,0
      11 Локомотив М823313-15937,5
      12 Оренбург830512-18937,5
      13 Химки922510-16829,6
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М80174-1914,2
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

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