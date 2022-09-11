Урал - Торпедо 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
11 Сентября 2022 года в 13:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Торпедо М, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Николай Николаевич Савичев
История личных встреч
|23.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|3 : 1
|16.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 2
|19.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|2 : 3
|13.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 6
|3 : 0
|29.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 49
|2 : 6
|27.03.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 42
|2 : 0
|01.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 25
|0 : 1
|28.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 6
|2 : 1
|26.07.2008
|Россия - Первый дивизион
|Тур 23
|2 : 0
|06.04.2008
|Россия - Первый дивизион
|Тур 3
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Урал» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|83,3
|2
|ЦСКА
|9
|6
|2
|1
|21-8
|20
|74,1
|3
|Краснодар
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|63,0
|4
|Сочи
|9
|5
|1
|3
|16-15
|16
|59,3
|5
|Динамо М
|9
|4
|4
|1
|16-9
|16
|59,3
|6
|Спартак М
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|66,7
|7
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|66,7
|8
|Пари Нижний Новгород
|9
|3
|3
|3
|16-16
|12
|44,4
|9
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|13-15
|11
|40,7
|10
|Крылья Советов
|9
|2
|4
|3
|9-12
|10
|37,0
|11
|Локомотив М
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|37,5
|12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|37,5
|13
|Химки
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|29,6
|14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|16,7
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|4,2
| 16
Зона вылета
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|4,2