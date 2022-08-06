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Факел - Локомотив 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
11 Сентября 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
Локомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Локомотив М, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      История личных встреч
      03.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М4 : 2Факел
      22.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 18 Факел2 : 0Локомотив М
      07.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 4 Локомотив М1 : 0Факел
      22.07.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 18 Факел0 : 0Локомотив М
      15.04.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 4 Локомотив М1 : 0Факел
      09.08.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 22 Локомотив М2 : 0Факел
      12.04.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 5 Факел1 : 0Локомотив М
      10.07.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 13 Локомотив М0 : 0Факел
      25.04.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 6 Факел1 : 1Локомотив М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Факел» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит862019-32083,3
      2 ЦСКА962121-82074,1
      3 Краснодар952218-131763,0
      4 Сочи951316-151659,3
      5 Динамо М944116-91659,3
      6 Спартак М851219-71666,7
      7 Ростов844013-91666,7
      8 Пари Нижний Новгород933316-161244,4
      9 Ахмат932413-151140,7
      10 Крылья Советов92439-121037,0
      11 Локомотив М823313-15937,5
      12 Оренбург830512-18937,5
      13 Химки922510-16829,6
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М80174-1914,2
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

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