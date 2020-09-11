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Ростов - Спартак 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
11 Сентября 2022 года в 19:45 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 9-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Ростов
Спартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Спартак М, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      24.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Ростов3 : 2Спартак М
      30.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Спартак М1 : 1Ростов
      04.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ростов2 : 3Спартак М
      31.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Спартак М0 : 1Ростов
      01.02.2020 Кубок Матч Премьер Тур 1 Спартак М2 : 1Ростов
      08.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Спартак М1 : 4Ростов
      31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Спартак М2 : 1Ростов
      20.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Ростов2 : 2Спартак М
      26.06.2019 Кубок Матч Премьер Тур 1 Ростов2 : 0Спартак М
      14.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Ростов2 : 1Спартак М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Ростов» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит862019-32083,3
      2 ЦСКА962121-82074,1
      3 Краснодар952218-131763,0
      4 Сочи951316-151659,3
      5 Динамо М944116-91659,3
      6 Спартак М851219-71666,7
      7 Ростов844013-91666,7
      8 Пари Нижний Новгород933316-161244,4
      9 Ахмат932413-151140,7
      10 Крылья Советов92439-121037,0
      11 Локомотив М823313-15937,5
      12 Оренбург830512-18937,5
      13 Химки922510-16829,6
      14 Факел804410-19416,7
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М80174-1914,2
      16
      Зона вылета
      		Урал80172-1714,2

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