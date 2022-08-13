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Эльче - Атлетик Б 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
11 Сентября 2022 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
Эльче
Атлетик Б

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Атлетик Б, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эльче
      Эльче
      Атлетик Б
      Бильбао
      Главные тренеры
      ИспанияФрансиско Родригес
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      История личных встреч
      03.04.2022 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б2 : 1Эльче
      16.08.2021 Испания - Примера Тур 1 Эльче0 : 0Атлетик Б
      22.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Эльче2 : 0Атлетик Б
      03.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Атлетик Б1 : 0Эльче
      22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Эльче1 : 1 4 : 5Атлетик Б
      17.05.2015 Испания - Примера Тур 37 Эльче2 : 3Атлетик Б
      11.01.2015 Испания - Примера Тур 18 Атлетик Б1 : 2Эльче
      26.03.2014 Испания - Примера Тур 30 Эльче0 : 0Атлетик Б
      01.11.2013 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б2 : 2Эльче
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона541015-11386,7
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид440011-412100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Вильярреал43109-01083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М53119-41066,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис43017-3975,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Осасуна43016-3975,0
      7 Сельта52128-10746,7
      8 Атлетик Б42115-1758,3
      9 Райо Вальекано52125-5746,7
      10 Реал Сосьедад42114-5758,3
      11 Жирона52126-5746,7
      12 Валенсия52037-5640,0
      13 Мальорка41214-3541,7
      14 Вальядолид51133-10426,7
      15 Севилья51136-10426,7
      16 Альмерия41124-5433,3
      17 Эспаньол51136-10426,7
      18
      Зона вылета
      		Эльче40131-918,3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе40132-1118,3
      20
      Зона вылета
      		Кадис50050-1400,0

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