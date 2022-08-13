Эльче - Атлетик Б 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
11 Сентября 2022 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Атлетик Б, которое состоится 11 Сентября 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|03.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|16.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 0
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|17.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 3
|11.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 2
|26.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 0
|01.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|86,7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|4
|0
|0
|11-4
|12
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|4
|3
|1
|0
|9-0
|10
|83,3
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|75,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|75,0
|7
|Сельта
|5
|2
|1
|2
|8-10
|7
|46,7
|8
|Атлетик Б
|4
|2
|1
|1
|5-1
|7
|58,3
|9
|Райо Вальекано
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|46,7
|10
|Реал Сосьедад
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|58,3
|11
|Жирона
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|46,7
|12
|Валенсия
|5
|2
|0
|3
|7-5
|6
|40,0
|13
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|41,7
|14
|Вальядолид
|5
|1
|1
|3
|3-10
|4
|26,7
|15
|Севилья
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|26,7
|16
|Альмерия
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|33,3
|17
|Эспаньол
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|26,7
| 18
Зона вылета
|Эльче
|4
|0
|1
|3
|1-9
|1
|8,3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|4
|0
|1
|3
|2-11
|1
|8,3
| 20
Зона вылета
|Кадис
|5
|0
|0
|5
|0-14
|0
|0,0